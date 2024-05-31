2024-YDUS ile e-YDS 2024/8 Arapça-Rusça sınavı bu hafta sonu yapılacak

Sınavlara ilişkin yazılı açıklama yapan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDS uygulamasının Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında, YDUS'un ise Ankara'daki 5 sınav binasında gerçekleştirileceğini ifade eti.

Sınavlara 5 bin 236 adayın katılacağını belirten Ersoy, "e-YDS, cumartesi günü 13.45'te başlayacak. 80 soru için adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

YDUS'un ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında pazar günü 10.15'te başlayacağını açıklayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak. Yazılı sınavda adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek. YDUS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. e-YDS'de ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek."

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak.