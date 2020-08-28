İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2020 Cuma / 9 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3444
  • EURO
    8,7425
  • ALTIN
    462.071
  • BIST100
    1099.83
Eğitim

21 Eylül'de eğitim başlıyor

MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu... 12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 1. ve 2. sınıfların da yüz yüze başlatılması sağlanacak.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:38 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:42
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.