24 TV, kitap kurdu çocukları ekrana taşıyor

AA 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:06 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:12

Yeni koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin artması ve, eğitimin de dijital hayata taşınmasıyla birlikte çocuklar, ekran karşısında çok daha fazla vakit geçirmeye başladı. 24 TV ailesi kitap okumanın önemini vurgulamak ve bunun bir alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamak amacıyla çocuklara kitap okuma ve paylaşma çağrısında bulundu. “Kitap okuma coşkusu büyüsün. Okuduklarınızı herkes duysun.”

Çocukların gönderdiği videolar, gün boyu 24 TV’de ve 24 TV sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

ÇOCUKLAR; BU PROJEDE YER ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

En favori kitabınızdan, en sevdiğiniz satırları okurken;

* Büyüklerinizden telefonu yan tutup 30 saniye sessiz bir ortamda sizi çekmelerini isteyin.

* Videoya adınızı ve yaşınızı yazarak 24 TV WhatsApp hattına gönderin. (0542 367 24 24)

* 24 TV’de ve 24 TV sosyal medya hesaplarında kendinizi izleyin.

TV kanalı ve internet siteleri ile 24 TV; Digiturk 40, DSmart 34, Kablo TV / TeleDünya 47, TiviBu 36. Kanallarda ve Türksat-4A üzerinden izlenebilmektedir.

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