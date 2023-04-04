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Eğitim

45 bin öğretmen ataması! Sözlü sınav merkezleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.

AA4 Nisan 2023 Salı 23:34 - Güncelleme:
45 bin öğretmen ataması! Sözlü sınav merkezleri belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

18 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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