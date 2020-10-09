7. sınıflara okul ne zaman açılacak? 7. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

09 Ekim 2020 Cuma 16:51 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 16:51

7. sınıfların okula ne zaman başlayacağı ile ilgili gelişmeler veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak sınıflarla ilgili açıklama yaptı. Pandemi sonrası ilk kez ilkokullar tüm sınıflarla eğitime başlarken 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için önümüzdeki hafta başı ders zili çalacak. Bu kapsamda 7. sınıflarıa okulun ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki 7. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

7. SINIFLARA OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 7. sınıflar yer almadı. Yapılan açıklamaya göre 5,6,7. sınıflar ile Lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri EBA TV ile uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 5,6,7. sınıf ve lise 9,10,11 sınıfların açılması Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer sınıflarla ilgili kararın yaşanan gelişmeleri takip ederek önümüzdeki haftalarda verileceğini açıkladı. Diğer kademe sınıflarla ilgili kararın önümüzdeki hafta düzenlenecek Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında masaya yatırılarak değerlendirileceği biliniyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci ara tatilinden önce İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim’de tüm sınıfların kademeli olarak okula başlaması öngörülüyor.

HANGİ SINIFLAR, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime devam eden okulların açılacağı tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hangi sınıfların okula başlayacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, '12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi. Ziya Selçuk'un açıklaması ve konuyla ilgili tüm gelişmeler.

DERSLER HAFTADA KAÇ SAAT OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre;

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

CUMARTESİ EĞİTİM

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

OKUL ÖNCESİ HAFTADA 5 GÜN

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

BAZI DERSLER YÜZ YÜZE

İlkokul ve Ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan, önümüzdeki haftalarda tüm sınıfların yüz yüze eğitimi için değerlendirmeler yapılacağını belirterek, "Üçüncü aşamada hangi kademelerin yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin değerlendirmeler verilere dayalı olarak yapılıyor. İki hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, çevrelerinde temas ve pozitif durumu tek tek inceleniyor. Buna göre karar veriliyor. Her gün istişarelerimiz söz konusu" dedi.

MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

31 Ağustos EBA TV ile uzaktan eğitim başladı.

21 Eylül 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri yüz yüze eğitime geçiş yaptı.

5 Ekim Uygulamalı eğitim veren Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı.

12 Ekim İlkokul 2,3,4 sınıf ile Ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak.

16-20 Kasım tarihlerinde birinci dönem ara tatil uygulanacak.

22 Ocak Cuma Birinci dönem sona erecek.

25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

8 Şubat Pazartesi günü İkinci dönem başlayacak.

12-16 Nisan ikinci dönem ara tatili uygulanacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

18 Haziran Cuma 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erecek.