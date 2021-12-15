15 Aralık 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:10

Açık lise sınav sonuçları, lise öğrenimini dışardan gerçekleştiren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AÖL sınavları Atalık ayının ilk haftasında gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler, "Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sonuçlar , http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim lisesi sınavları (AÖL) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları, Sınavların tamamlanmasından sonra yapılacak olan değerlendirme aşaması bitince açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavlarının sonuçları, son gün olan 10.12.2021 tarihinden yaklaşık 10 gün sonra erişime açılacaktır. Sonuçların en erken Aralık ayının 20'sinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

AÖL sınav sonuçları, http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Açık lise öğrenci girişi yapılarak sorgulama sayfasından öğrenilecek. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabilirsiniz.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının Değerlendirmesinde her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. AÖL Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. AÖL sınav sonuçlarının değerlendirmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.