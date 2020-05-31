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Eğitim

Açıköğretim final sınavları ne zaman 2020? 2. Dönem açıköğretim final sınavlarının tarihi belli oldu!

Açıköğretim final sınavlarının tarihi belli oldu. Koronavirüs nedeniyle birçok sınav tarihi ertelendi. Açıköğretim AÖL sınavı da bunlardan biriydi. Uzun zamandır öğrenciler açıköğretim final sınavlarının tarihlerini merak ederken MEB bugün bir duyuru ile açıköğretim final sınavlarının tarihlerini paylaştı. Peki, 2. Dönem açıköğretim sınavı ne zaman? İşte 2. dönem Açıköğretim final sınavlarının yapılacağı tarih.

31 Mayıs 2020 Pazar  17:02 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:02
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2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının tarihi belli oldu! Bugün Milli Eğitim Bakanlığı, 2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının tarihini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle birçok sınavın ertelenmesi kafalarda karışıklığa sebep oldu. Milyonlarca açıköğretim öğrencisi Açıköğretim final sınavları ne zaman 2020? sorusunun yanıtını merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. 2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının tarihi belli oldu. İşte MEB'in duyurduğu 2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının tarihleri..

AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2020?

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

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