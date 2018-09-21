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Açıköğretim 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesinin 'ikinci üniversite' programı için kayıt işlemleri 5 Ekim'de sona erecek.

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Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2018-2019 dönemi "ikinci üniversite" son kayıt işlemleri 5 Ekim'e uzatıldı.
 
AÜ'nün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, bir örgün programda öğrenim gören veya herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olanlar, Açıköğretim sistemindeki fakültelere "ikinci üniversite" programı kapsamında internet üzerinden başvurup, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
 
Bu program kapsamda daha önce 21 Eylül olarak açıklanan "ikinci üniversite" son kayıt işlemleri, yoğun talep üzerine 5 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

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