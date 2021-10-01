1 Ekim 2021 Cuma 12:49 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 12:49

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusu, Anadolu üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Ekim ayının 8'ine kadar alınacak olan AÖF kayıt yenileme işlemleri Açıköğretim kayıt yenileme ücretini yatırmadan önce ders seçimi yapacaklar.Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler Açıköğretim kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ne kadar 2021-2022?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. Otomasyona öğrenci ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılacak.

e-Devlet veya öğrenci giriş seçeneği ile sisteme giriş yapan öğrenciler sırasıyla ders seçimi, AÖF kayıt yenileme ücretini ödeme, otomasyondan kayıt kontrolü yaparak işlemlerini tamamlayacak.

Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2021-2022?

Kayıt yenileme ücreti, kayıt yaptırılacak ön lisans ve lisans bölümlerine göre değişir. Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetlerin karşılığı olan staj uygulama dersi olmayanlar için AÖF kayıt yenileme ücreti alt limiti 320 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal hizmet, Görsel İletişim Tasarım, lisans bölümleri için alt limit 495 TL'dir. Tekniker unvanı verilen programlarda ise kayıt ücreti 350 TL olarak yatırılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Öğrenciler, Açıköğretim Kayıt yenileme ücretini, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler AÖF kayıt yenileme ücretini yatırdıktan sonra ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.