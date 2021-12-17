Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı! AÖL giriş sınav sonuçları sorgulama ekranı

17 Aralık 2021 Cuma 16:55 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 16:55

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilen sınav online olarak uygulandı. Sınavların tamamlanmasından sonra yapılacak olan değerlendirme aşaması sonrası AÖL sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖL giriş sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavlarının sonuçları açıklandı.

Sınava Katılan Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Açık lise öğrenci girişi yapılarak sorgulama sayfasından ulaşabilecek. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabilir.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÇIK LISE DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tespit ettiği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

MEZUNİYET KREDİSİ HAKKINDA

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.