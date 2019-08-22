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Açıköğretimde kayıtlar 2 Eylül'de başlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, ikinci üniversite müracaatları da 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek.

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