Adana'da okulların açılış tarihi, ilde yaşayan depremzedeler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından okulların yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde okulların açılma süresi uzatıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından Adana'da okulların açılış tarihini açıkladı. Peki Adana'da okullar ne zaman açılacak? İşte ders zilinin çalacağı tarih

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların üç kademede açılmasına karar verilmişti.

Buna göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta başladı. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılacak.

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta dersbaşı yapacak.

ADANA VALİSİ DE AÇIKLADI

Adana Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da okulların açılacağını duyurdu. Vali Elban, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin yeniden başlaması için hazırlıklar tamamlandı. üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.

Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek.

Bakanlık, 13 Mart Pazartesi okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.