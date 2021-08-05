5 Ağustos 2021 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:52

ALES başvuruları devam ediyor. Ağustos'un 3-11 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan ALES başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuranlar, ALES sınav ücretlerini en geç Ağustos'un 12'sine kadar belirtilen bankalara yatırmaları gerekiyor. Peki ALES 2 başvuru ücreti ne kadar? ALES ücreti nereye yatırılıyor 2021? İşte detaylar

ÖSYM tarafından uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı.

ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Adayların ücret ödeme için son günü 12 Ağustos 2021.

Adaylar, ÖSYM AİS aracılığıyla başvurularını gerçekleştirecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

ALES/2 sınav ücreti ödeme yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES BAŞVURU BİLGİLERİ

ALES başvuru ücreti 145 TL.

Başvuru Başlangıç Tarihi :03.08.2021 10:30

Başvuru Bitiş Tarihi :11.08.2021 23:59

ALES 2 Sınav Ücreti:145 TL

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.