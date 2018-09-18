ALES başvurusu nasıl yapılacak ÖSYM 2018 ALES sınav tarihi ne zaman

ALES başvurusu nasıl yapılacak? 2018 ALES başvuru şartları neler? ÖSYM ALES başvuruları için gerekli evraklar neler? ALES sınav tarihi ne zaman? ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı? ALES başvuru harç ödemesi ne kadar? soruların yanıtları haberimizde. ALES sınav başvurusu, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. İkinci sınavı Eylül sonunda uygulanacak olan ALES'te, üçüncü sınavın başvuruları 19 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak. Üçüncü sınavın başvuruları, 27 Eylül tarihinde sona erecek. 3. dönem ALES 18 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. ALES başvurusu, Sonbahar dönemi kapsamında 18 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci sınavın başvuruları ise 19-27 Eylül arasında alınacak. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. ALES başvuruları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tamamlanacak ve ödemeler belirtilen bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. ALES başvuruları ve detayları star.com.tr'de.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES/Sonbahar Dönemi) başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı.. Başvuru tarihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı.



2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.



ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES Sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu.





30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı. Son Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2018 olan ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.



30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



ALES başvuruları, ÖSYM tarafından AİS ekranı aracılığıyla alınacak. Fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilecekken, ödemeler ÖSYM'nin belirttiği bankalar ya da online ödeme ekranı üzerinden yapılabilecek.



ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?



ALES ödemeleri,



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.



SINAVDA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?



Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.