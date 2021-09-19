ALES saat kaçta bitiyor? ALES kaç dakika 2021?

19 Eylül 2021 Pazar 12:15 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 12:15

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/2 başladı. ALES kaç dakika 2021? sorusunun yanıtı, bugün uygulanan sınava katılım sağlayan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavının ikincisi bugün gerçekleştiriliyor. Bir sonraki ALES sınavı için başvurular, 6 Ekim'de başlayacak. Peki ALES saat kaçta bitiyor? İşte sınav süresi ve ALES bitiş saati

ALES KAÇ DAKİKA 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan ALES, her yıl 3 kez uygulanıyor.

19 Eylül 2021 günü sabah saat 10.15'te başlayan ALES sınavında adaylara 100 soru için 150 dakika süre verildi.

ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı 12.45'te sona erecek.

ALES SINAVI KAPSAMI NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES Sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50'şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50'şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 14 Ekim'de adayların erişimine açılacak. ALES sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.