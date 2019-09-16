AÖF DGS kayıtları bugün başlıyor! AÖF DGS kayıtları için gerekli belgeler neler?
AÖF DGS kayıtları bugün başlıyor. AÖF DGS kayıtları için gerekli belgeler neler? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıtlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. 30 Haziran tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan öğrenciler yerleştirme sürecinin ardından kayıt tarihlerini büyük bir heyecanla beklemeye başlamışlardı. AÖF DGS kayıt işlemleri kurum tarafından açıklanan takvim içerisinde yapılacak. AÖF DGS kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
AÖF DGS kayıtları bugün başlıyor. Kayıt yaptıracak olan adaylar AÖF DGS kayıtları için gerekli belgeler neler? sorusunun yanıtını merak ediyotlar. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler büyük bir heyecanla kayıt döneminin gelmesini bekliyorlardı. 30 Haziran tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan öğrenciler yerleştirme sürecinin ardından kayıt tarihlerini büyük bir heyecanla beklemeye başlamışlardılar. AÖF DGS kayıt işlemleri kurum tarafından açıklanan takvim içerisinde gerçekleştirilecek. AÖF DGS kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
AÖF DGS KAYITLARI BUGÜN BAŞLIYOR!
AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.
AÖF DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)
Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı
Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı
Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar
12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf
Türkçe ve İngilizce Transkript
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