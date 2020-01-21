21.01.2020 14:12 - Güncelleme: 21.01.2020 14:12

AÖF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF dönem sonu sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları geçtiğimiz haftasonu düzenlendi. 18-19 Ocak tarihinde yapılan dönem sonu sınavının soru ve cevapları dün itibari ile erişime açıldı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarında..

AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINDA

AÖF final soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi twitter hesabından öğrencilere duyuruldu. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

- 84 – 100 AA 4,00 Geçti

- 77 – 83 AB 3,70 Geçti

- 71 – 76 BA 3,30 Geçti

- 66 – 70 BB 3,00 Geçti

- 61 – 65 BC 2,70 Geçti

- 56 – 60 CB 2,30 Geçti

- 50 – 55 CC 2,00 Geçti

- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti