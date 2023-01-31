AÖF FF ne demek? AÖF not ortalaması kaç olmalı? İşte AÖF harf notları

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, AÖF harf notlarının karşılıklarını merak ediyor. Açık Öğretim Fakültesi'nde harf notu FF olan dersler, not ortalaması yüksek olsa bile yeniden alınmak zorundadır. Peki AÖF FF ne demek? AÖF not ortalaması kaç olmalı? İşte AÖF CD, DC, CC, FF harf notları
AÖF NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin, bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir. T
Genel Not Ortalaması 2.00'ın altında olan ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(1) maddesi gereği alabileceği dersi olmayan öğrenciler, Genel Not Ortalamasını en az 2.00 yapabilmek amacıyla ders intibakı yapılan derslerden daha önce CD, DC ve DD harf notu aldığı dersleri, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren aşağıdaki açıklamalara göre tekrar alabilecektir.
ekrar alınan ders/derslerin son harf notu geçerli olacağından; öğrencilerimizin dersin (güncel) kredisine ve alacağı muhtemel yeni harf notunun katsayısına göre, Genel Not Ortalamasını yükseltecek şekilde ders seçimi yapması yararlarına olacaktır.
AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?
AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.
AA ile CC arası "Geçer" notudur.
CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.
AÖF FF NE DEMEK?
AÖF'te FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.
Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.
AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
AÖF HARF NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.