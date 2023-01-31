AÖF FF ne demek? AÖF not ortalaması kaç olmalı? İşte AÖF harf notları

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, AÖF harf notlarının karşılıklarını merak ediyor. Açık Öğretim Fakültesi'nde harf notu FF olan dersler, not ortalaması yüksek olsa bile yeniden alınmak zorundadır. Peki AÖF FF ne demek? AÖF not ortalaması kaç olmalı? İşte AÖF CD, DC, CC, FF harf notları

AÖF NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin, bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir. T

Genel Not Ortalaması 2.00'ın altında olan ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(1) maddesi gereği alabileceği dersi olmayan öğrenciler, Genel Not Ortalamasını en az 2.00 yapabilmek amacıyla ders intibakı yapılan derslerden daha önce CD, DC ve DD harf notu aldığı dersleri, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren aşağıdaki açıklamalara göre tekrar alabilecektir.

ekrar alınan ders/derslerin son harf notu geçerli olacağından; öğrencilerimizin dersin (güncel) kredisine ve alacağı muhtemel yeni harf notunun katsayısına göre, Genel Not Ortalamasını yükseltecek şekilde ders seçimi yapması yararlarına olacaktır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

AA ile CC arası "Geçer" notudur.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

AÖF FF NE DEMEK?

AÖF'te FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

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