AÖF final sınav tarihleri AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak

AÖF final sınav tarihleri merak ediliyor. 2018 2019 AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF öğrencisi akademik takvimi araştırmaya başladı. Anadolu AÖF sınav takvimi haberimizde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ara sınav sonuçları açıklanan AÖF'de şimdi final sınavları heyecanı için geri sayım başladı. 2018-2019 güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF öğrencileri final sınavlarına odaklandı. Peki AÖF bütünleme sınavı olacak mı? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır. Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. İşte AÖF final sınavları hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgilere göre AÖF Güz Dönemi final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde, bahar döneminin final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihinde uygulanacak. 2019 yılının tek ders sınavı ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

BÜTÜNLEME SINAVI OLACAK MI?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

AÖF sınav tarihleri

Güz Dönemi Ara Sınavı: 24-25 Kasım 2018 arasında gerçekleşecek.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 12-13 Ocak 2018 tarihinde olacaktır.

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13-14 Nisan 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı ise: 20 Temmuz 2019'da gerçekleşecektir.

Sınava girilirken gerekli belgelerin listesi

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Güz dönemi sınavına gireceklerin dikkatine

Sınav merkezi tercihi, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle öğrenciler, sınav merkezi tercihi yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önünde bulundurmalıdırlar. Güz Dönemi Ara Sınav: 8 Ekim 2018 (son tarih) Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Üstten ders almanın şartları neler?

AÖF'te bazı değişiklikler yapıldı. Dönem derslerini geçemeyen öğrenciler diğer dönemlerden ders alabilecek mi? AÖF'te üstten ders almanın şartları neler?Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik değişikliği ile Lisans programlarında 1 inci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamayan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini alabilecek.

AÖF öğrencisi nasıl olunur?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.