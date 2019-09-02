AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli belgeler neler? AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırabiliyorlar. İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler heyecanla kayıt tarihlerini bekliyorlardı. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...