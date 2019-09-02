29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8091
  • 6,3824
  • 283.069
  • 97682.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli belgeler neler?

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırabiliyorlar. İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler heyecanla kayıt tarihlerini bekliyorlardı. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtlarını araştıroyorlar. Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üniversiteye kayıt yaptırabiliyorlar. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.. 
 
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? 
AÖF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 
 
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
 
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
 
 

 
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
 
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?
2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
 

PROGRAMLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
 
Felsefe
 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 
Sağlık Yönetimi
 
Sosyoloji
 
Tarih
 
Türk Dili ve Edebiyatı
 
Yönetim Bilişim Sistemleri
 

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

Almak için 15 ay sıra bekleniyor... Daha dünyaya gelmeden satılıyor

Almak için 15 ay sıra bekleniyor... Daha dünyaya gelmeden satılıyor

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

TEM Otoyolu'nda 'makas' yarışı

TEM Otoyolu'nda 'makas' yarışı

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

'Düşman, istediği zaman saldıramayacağını anladı'

'Düşman, istediği zaman saldıramayacağını anladı'

Yargıtay'dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Yargıtay'dan dövizle kredi çekenler için önemli karar
 

POPÜLER HABERLER

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Av yasağı bitti! Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Av yasağı bitti! Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

En erken emekli olunan ülke hangisi?

En erken emekli olunan ülke hangisi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA