07 Şubat 2021 Pazar 13:26 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 13:26

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve AÖF kayıt yenileme tarihleri arasında kayıt ücretinin yatırılması ile yenilenecek. Adayların harç yatırmadan önce ders seçimini yapması gerekiyor. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini aof.anadolu.edu.tr veya e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesinden yayınlanan akademik takvime göre Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi kayıtları 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. 10 gün boyunca devam eden kayıtları kaçıran adaylar için 26 Şubat tarihinde mazeretli kayıtlar açılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlaycak. Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler, ikinci dönemde öğrencilik hakkından yararlanamayacak.

İşte 2020-2021 AÖF kayıt takvimi;

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme işlemini yapmak isteyen öğrencilerin 45 AKTS'yi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapması gerekmektedir. Ders seçme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresi veya e-devlet giriş seçeneği ile yapılmaktadır. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin banka ödeme bilgileri olmayacaktır.

Kayıt yenileme işleminin ardından, kayıt takvimi içerisinde öğrenci ödenen kayıt yenileme ücretinin altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yeni bir ders seçebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince kayıt yenileyecek öğrenciler sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetlerin karşılığı olarak 285 TL ödeme yapacak. (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limiti 405 TL olurken tekniker unvanı verilen programlarda alt limiti 305 TL olarak belirlenmiştir.

Uygulama dersi bulunan programlarda kayıt yenileme yapacak öğrenciler dersin alındığı ilgili dönemde öğretim giderlerine her bir uygulama dersi için 80 TL ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlarda kayıt yenilemek isteyen öğrenciler 120 TL ödeme yapacaktır.

AÖF kayıt yenileme işleminde adaylar ücretlerini internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden ödeyebilir.