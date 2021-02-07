07 Şubat 2021 Pazar 14:00 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 14:00

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? sorusu Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işleminde ilk olarak ders seçiminin ardından alınan derslere göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ücreti belirlenip bankaya ödemenin yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin belirlenen tarihler arasında AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ücretini ödeyerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri ve AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve kayıt ücretinin yatırılması ile yenilenecek.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlaycak. Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

Adayların kayıt ücretini yatırmadan önce ders seçimini yapması gerekiyor. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerini aof.anadolu.edu.tr veya e-Devlet üzerinden yapabilecek. 10 gün boyunca devam eden kayıtları kaçıran adaylar için 26 Şubat tarihinde mazeretli kayıtlar açılacak. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ücretleri.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 2021 ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme işleminde adaylar ücretlerini internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden ödeyebilir. Ziraat Bankası ATM'sinden "Ödeme İşlemleri"ni seçen adaylar, Eğitim/Sınav ödemeleri, Üniversite ödemeleri bölümünden Üniversite ödemeleri üniversitenin bulunduğu ilin plaka kodunu girerek T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle ödeme işlemini tamamlayabilir. İşte AÖF kayıt yenileme ücretleri;

Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince kayıt yenileyecek öğrenciler sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetlerin karşılığı olarak 285 TL ödeme yapacak. (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limiti 405 TL olurken tekniker unvanı verilen programlarda alt limiti 305 TL olarak belirlenmiştir.

Uygulama dersi bulunan programlarda kayıt yenileme yapacak öğrenciler dersin alındığı ilgili dönemde öğretim giderlerine her bir uygulama dersi için 80 TL ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlarda kayıt yenilemek isteyen öğrenciler 120 TL ödeme yapacaktır.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler, ikinci dönemde öğrencilik hakkından yararlanamayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme işlemini yapmak isteyen öğrencilerin 45 AKTS'yi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapması gerekmektedir. Ders seçme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresi veya e-devlet giriş seçeneği ile yapılmaktadır. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin banka ödeme bilgileri olmayacaktır.

Kayıt yenileme işleminin ardından, kayıt takvimi içerisinde öğrenci ödenen kayıt yenileme ücretinin altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yeni bir ders seçebilir.