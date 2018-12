AÖF sınav sonuçları 2018 açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç açıklanma tarihi ne zaman? AÖF açıköğretim final sınav tarihi ne zaman? 2018 2019 AÖF sınav takvimi nasıl? AÖF puan hesaplamaları nasıl yapılıyor? AÖF ders geçme notu kaç? Ortalama nasıl belirlenecek? Anadolu Üniversitesi'nin organize ettiği 2018 yılının son AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Kasım ayının son hafta sonunda gerçekleştirilen AÖF sınavının ardından öğrencilerin gözü, sınav sonuçları aşamasına çevrildi. Birçok alandan binlerce kişinin katılım sağladığı sınav sonrası öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde üniversite eğitimlerini sürdüren öğrencilerin gözü kulağı sonuç duyurusunda. 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin ilk AÖF oturumları 24-25 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. 24- 25 Kasım tarihli AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de

AÖF vize sınavına giren öğrenciler şimdi merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Yüz binlerce adayın katıldığı AÖF ara sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan Açıköğretim (AÖF) İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin güz dönemi ara sınavı ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Anadolu Üniversi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra online sistem üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

Yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihini paylaşan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklamıştı. 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Önceki yıllarda sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde adaylara duyuruluyordu. Sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.



Yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihini paylaşan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.





AÖF BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ



AÖF Başarı Değerlendirmesi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.



AÖF SINAV TAKVİMİ



AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



AÖF DERS GEÇME NOTLARI



84 – 100 notları arasında AA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



77 – 83 notları arasında AB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



71 – 76 notları arasında BA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



66 – 70 notları arasında BB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



61 – 65 notları arasında BC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



56 – 60 notları arasında CB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



50 – 55 notları arasında CC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.



46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu öğrenci dersten geçiyor.



40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu öğrenci dersten geçiyor.



33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

AÖF Ders Geçme Sistemi Nedir, Nasıl işler?



AÖF sınav sisteminde 100'lük sitem uygulanır. Öğrenci eğer 50 ve üzerinde bir ortalama ile geçerse o dersi aldığı ortalamanın karşılığı olan not geçerli olacak. Başka bir deyişle ortalama trankripe eklenecek. Mezun olması içinde bu Kredilerin hesaplanması gerekecektir. Öğrence eğer 32 Puana kadar olan bir not ortalamasıyla dönem sonuna ulaşmış ise dersi geçemeyecek, kalmış sayılacak.

Geçilemeyen dersler ne olacak?



AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.



Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize %30 ve Final %70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Örnek AÖF ders notu hesaplama



Örneğin vizeden 10 alan bir öğrenci finalde 80 alırsa 59 ortalama ile CB alacaktır. Ve AKTS hesaplamasında eğer 4 AKTS’lik bir ders alıyorsa o zaman 2,30*4 = 9,2 AKTS şeklinde hesaplanarak Mezun Olma Sistemine işlenecektir. Yeni ders geçme sistemi birçok anlamda yenilikler ve ara hesaplamalar içermektedir. Bu sebeple burada anlatılanların dışında kendi hesaplamalarınız ile konuyu daha iyi kavramanız sağlanacaktır.



Tüm hesaplar için iyi bir not almanız gerekir. Bunun da yolu AÖF sınav sistemini iyi bilmek, derslerle ilgili sorulan sorulara nasıl cevap vereceğinizi öğrenmek gerekiyor.

AÖF dönemlik ortalama ne olmalı?



Sizden dönemlik olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde değilse, size bir uyarı gelecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalamasının en az 2.0’a çıkarmanız istenir. Eğer bu durumu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



AÖF not ortalaması hesaplama işlemi yapabilmek için güz döneminde şartlı olarak geçilen derslerden başarılı olunması, güz dönemi sonu veya bahar dönemi sonu genel not ortalamasının da 2,00 ve üzerinde olması gereklidir.



Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçmiş oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri içinse bahar dönemi sonu veya güz dönemi sonu genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olmalıdır.

AÖF lisans öğrencilerinin mezun olmaları için şu şartları yerine getirmeleri gereklidir;



Ders notlarının FF olmaması

Genel not ortalamalarının 2,00 ve üzeri olması,

Alttan kalan dersinin olmaması



AÖF’DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



AÖF ders sisteminde 2 dönem vardır. Birinci dönemde alınmış olan, ancak kalınan dersler bir sonraki senenin birinci döneminde alınabilir. Geçilemeyen ikinci dönem dersi de yine aynı şekilde ikinci dönem alınabilir.



Her dönem 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır, bir eğitim ve öğretim yılında 2 vize sınavına ve 2 final sınavına girilir. Dönem içi vize notunun %30’u ve final notunun da %70’i alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplama işlemleri yapılır. Elde edilen ortalama harf notu olarak sisteme girilir. Öğrenciler aldıkları harf notuna göre o dersten geçip geçmediklerini anlayabilir.



AÖF NOT SİSTEMİ



Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlara bağlı olarak oluşan puanlar ve bu puanlara karşılık gelen harf notları şu şekildedir;



0 – 32 FF 0,00 Kaldı

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

84 – 100 AA 4,00 Geçti



Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde okuyan öğrencilere, sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınava girme şartı getirildi.



"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Yönetmelik değişikliğine göre, lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan, ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler yedinci yarıyıldan ve dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler sekizinci yarıyıldan ders alamayacak.



Sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek.

En fazla üç dersten başarısız olana sınav girme hakkı



Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak.



Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.



En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek.

"3 iş günü şartı"



Yönetmelikle, öğrencilerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz süreleri de "5 iş günü"nden "3 iş günü"ne çekildi. Buna göre öğrenciler, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde de sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.



Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılacak.



Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren "CC" harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak genel not ortalamasını en az 2,00'a yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkacak. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 kredilik ders alabilecek.



Dikey geçiş ve lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için "MU" harf notu verilecek. Öğrencinin ön lisans mezuniyetine ait genel not ortalaması, "Not Durum Belgesi"ne işlenecek.



Öğrencinin lisans eğitimindeki genel not ortalaması, ön lisans programındaki genel not ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanacak.



Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde, daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, 2, Türk Dili 1, 2 ile yabancı dil 1 ve 2 dersleri için "MU" harf notu verilecek ve bu notlar "Not Durum Belgesi"nde "MU" harf notu ile gösterilecek. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılacak.



Açık uçlu sınav sistemi öğrencilerimizi korkutmasın"



Açıköğretim sisteminde kaliteyi artırmak için yeni çalışmalar düzenlediklerini ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:



"Açık uçlu sınav sistemi öğrencilerimizi korkutmasın. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimizin bulunduğu Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu. Bu durum eminim ki öğrencilerimiz için de daha güzel bir yol olacak. Amacımızın kalitenin artması yönünde olduğunu öğrencilerimizin bilmesini istiyorum."



Gündoğan, Açıköğretim Fakültesinin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulamanın başlayacağını dile getirerek, "Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.





Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fatültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler artık sınav sonuçlarını şahsi mail adreslerinden öğrenebilecek.



AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AÖF'de öğrenim gören öğrencilerin daha önce sınav sonuçlarını fakültenin internet sitesinden öğrenebildiklerini anımsattı.



Her yıl sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce öğrencinin eş zamanlı sisteme girmek istediğini ve yoğunluk oluştuğunu belirten Gündoğan, "Artık sosyal medya çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için sınav açıklandığı zaman herkes bir anda sisteme girmek istiyordu. Aşırı yoğunluktan dolayı sistemde gecikmeler yaşanabiliyordu. Bu nedenle öğrenci sınav sonucunu gecikmeli öğreniyordu" dedi.



Öğrencilerin sınav sonuçlarını daha hızlı öğrenmeleri için yeni bir çalışma yaptıklarını ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:



"AÖF'de öğrenim gören öğrencilerimizin sınav sonuçlarını artık kendi mail adreslerine göndereceğiz. Öğrencilerimiz sonuçları kendilerine verdiğimiz 'anadolu.edu.tr' uzantılı ya da sisteme kayıtlı kişisel mail adreslerinden öğrenebilecek. Bu yöntemle öğrencilerin hiçbir şekilde sisteme girmesine gerek kalmayacak. Bu mail adreslerinin kullanılması ile bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Şu an 1 milyon 200 bin öğrencimizin 150 ile 200 bini mail adresini kullanıyor. Bu yapacağımız sistem ile herkesin mail adresinin de kullanmasını sağlayacağız."



Gündoğan, AÖF öğrencilerinden "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden sisteme girerek, mail adreslerini güncellemelerini istedi.



Açıköğretimden mezuniyet kolaylaştı



Yaklaşık 2 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde uzun süren çalışmalar sonrasında yeni bir sisteme geçildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) sınav ve sınıf geçme sisteminde ''koşullu geçme'' yönteminin uygulanmaya başlandığını belirterek, ''Sistem, çalışan öğrencimiz lehine oldu. Yıllarca bir dersimizde başarı oranımız yüzde 20'de iken şu anda yüzde 50'lere çıktı'' dedi.

Daha önce vize-final ya da vize-final-bütünleme sonuçlarına göre 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alan öğrencilerin dersten geçtiğini, alamayanların da kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Aydın, yeni sistemde bunun tamamen değiştiğini anlattı.



Prof. Dr. Aydın, bir dersin ortalaması esas alınıp öğrencilerin ortalamalarının hesaplandığını dile getirerek, şöyle konuştu:



''Bağıl değerlendirme sistemine bağlı olarak 'koşullu geçme' ya da 'şartlı geçme' dediğimiz sistem meydana geldi. Önceki yıllarda tek dersten, mesela Matematik veya İngilizce gibi derslerden kalan öğrencilerimiz, yıllarca mezun olabilmek için bu derslerden geçmeyi bekliyordu. Şu anda öğrencimizin genel ortalaması 2,00'nin ve ders notu FF'in üzerindeyse öğrencimiz mezun olabiliyor. Dolayısıyla yeni sistemle alakalı birçok öğrencimizden olumlu yanıtlar gelmeye başladı. Sistem, çalışan öğrencimiz lehine oldu. Örgün öğrencilerin, açıköğretimden ders alabilmesinin yolu açılırken, açıköğretim öğrencilerinin de örgün eğitime geçiş olanakları artırıldı.'

AÖF NEDİR?



AÖF NEDİR?

AÖF nedir, AÖF hangi üniversitelerde var, Aöf kaydı nasıl yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir gibi AÖF hakkında bütün detaylar haberimizde.. Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir...