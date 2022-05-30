AÖF final sınav sonuçları 2022, Açıköğretim öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. aöf bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yıl sonu başarı ortalaması da belli olacak. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Mayıs'ın 21-22 tarihlerinde uygulanan Bahar Dönemi final Sınavına katılan öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi vize sonuçları, sınavlardan 9 gün sonra açıklanmıştı. Bu değerlendirme süreci göz önünde bulundurulduğu zaman AÖF final Sonuçlarının da en geç 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

AÖF final sınavlarının yüzde 70'i alınarak Yıl sonu Başarı Notu hesaplanacak.

Açıköğretim öğrencileri, AÖF final sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı üzerinden sınav notlarını öğrenip, yıl sonu başarı ortalamalarını görebilecek.

AÖF BAŞARI NOTU NEDİR,KAÇ OLURSA GEÇİLİR?

Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Açıköğretim Fakültesinde ders geçme notları aşağıdaki gibidir. Öncelikle eskisi gibi sınıf geçme olayının olmadığını belirtelim. Dönemlik kredili sistemde, ders geçilir geçilemeyen dersler bir sonraki aynı dönemde alt sınıftan alınır.

AÖF dönemlik kredili sistemde katalog notlandırılması kullanılmıyor. Bu kısaca "şu notu alırsan kesin geçersin" diye bir şeyin olmaması anlamına geliyor. Bunun nedeni çan eğrisi denen şey, çan eğrisinde ders geçme veya kalma notları, sınıftaki diğer öğrencilerin başarısına göre değişiyor.

AÖF BAŞARI NOTU – HARF NOTU

84,00-100 – AA (geçti)

77,00-83,99 – AB (geçti)

71,00-76,99 – BA (geçti)

66,00-70,99 – BB (geçti)

61,00-65,99 – BC (geçti)

56,00-60,99 – CB (geçti)

50,00-55,99 – CC (geçti)

46,00-49,99 – CD (Genel Not Ortalaması: 2.00'nin üstündeyse geçer)

40,00-45,99 – DC (Genel Not Ortalaması: 2.00'nin üstündeyse geçer)

33,00-39,99 – DD (Genel Not Ortalaması: 2.00'nin üstündeyse geçer)

0-32,99 – FF (kaldı)