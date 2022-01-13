İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5991
  • EURO
    15,6317
  • ALTIN
    796.164
  • BIST100
    2072.5
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı!
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları, final oturumuna katılan adaylar tarafından sorgulanıyor Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakütesi güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte not ortalamaları belli olacak. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı!

13 Ocak 2022 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:48
ABONE OL

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Ocak ayının 8-9 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar AÖF not ortalamasına %70 etki edecek. İşte AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF Sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

AÖF HARF NOTLARI

84-100 AA 4,00 (Geçti)

77-83 AB 3,70 (Geçti)

71-76 BA 3,30 (Geçti)

66-70 BB 3,00 (Geçti)

61-65 BC 2,70 (Geçti)

56-60 CB 2,30 (Geçti)

50-55 CC 2,00 (Geçti)

46-49 CD 1,70 (Ortalamaya göre)

40-45 DC 1,30 (Ortalamaya göre)

33-39 DD 1,00 (Ortalamaya göre)

0-32 FF 0,00 (Kaldı)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.