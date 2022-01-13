13 Ocak 2022 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:48

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Ocak ayının 8-9 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavlarından alınan puanlar AÖF not ortalamasına %70 etki edecek. İşte AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI!

AÖF sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF Sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

AÖF HARF NOTLARI

84-100 AA 4,00 (Geçti)

77-83 AB 3,70 (Geçti)

71-76 BA 3,30 (Geçti)

66-70 BB 3,00 (Geçti)

61-65 BC 2,70 (Geçti)

56-60 CB 2,30 (Geçti)

50-55 CC 2,00 (Geçti)

46-49 CD 1,70 (Ortalamaya göre)

40-45 DC 1,30 (Ortalamaya göre)

33-39 DD 1,00 (Ortalamaya göre)

0-32 FF 0,00 (Kaldı)