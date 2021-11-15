15 Kasım 2021 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:00

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav takvimi belli oldu. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler, AÖF vizelerinin online olup olmayacağını merak ediyor. Kasım ayının 27-28 tarihleri arasında yapılacak olan AÖF sınavının giriş belgeleri bu hafta yayımlanacak. Peki AÖF sınavı nasıl olacak? AÖF vizeler online mı, yüz yüze mi?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. AÖF sınav takvimine göre yapılacak sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

AÖF VİZELER ONLİNE MI?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan AÖF vizeleri yüz yüze yapılacak. Fakat sınava kısa bir süre vakalarda son durum nedeniyle sınav durumu değişkenlik gösterebilir.

AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmişti.

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi AÖF sınavları da yüz yüze yapılacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.