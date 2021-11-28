28 Kasım 2021 Pazar 12:55 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 12:55

AÖF sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonrası AÖF soru cevap anahtarını araştırmaya koyuldu. Sınavda verdikleri cevapların doğru olup olmadığını merak eden adayların gözü kulağı Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyuruda. Peki AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? AÖF soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar....

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültelerinde vize sınavlarına katılan öğrencilere sınavda her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verildi. Öğrenciler, soruları verilen süre içerisinde cevaplayarak sınavlarını tamamladı. Peki AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları birkaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF Soru ve cevapları genellikle 2 gün içerisinde erişime açılıyor.

Cumartesi-Pazar günleri uygulanan AÖF sınavlarında öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltildi. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

AÖF SINAV YÜZDELERİ

AÖF Vize sınavı olarak da bilinen ara sınavlar, not ortalamasına %30 etki edecek.

AÖF ara sınavlarının not ortalamasına etkisi %30 olarak belirlendi. Dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Yıl sonunda ortalama yükseltmek isteyen ve mezun olmayı hedefleyen öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlendi.

Başarı notu alt sınırının altında olan öğrenciler FF harf notu alacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı eleyecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınavları ne zaman açıklanacak?