AÖL Bilgi Yönetim Sistemi giriş! Açık Lise AÖL giriş ekranı

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:37

AÖL sınavları başlıyor. Açık lise okuyan öğrenciler, sınav tarihi, ders seçimi ve sınav sonuçlarını öğrenmek için AÖL giriş ekranı üzerinden AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne girebiliyor. AÖL giriş ekranından T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınavlar hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarını da aynı sistem üzerinden görüntüleyecekler. İşte AÖL giriş ekranı

AÖL sınavları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. AÖL giriş ekranı ile birlikte Öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinden de yapabilecekler.

AÖL sınav tarihleri, kayıt yenileme ve sınav sonuçları, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile AÖL giriş ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak "AÖL giriş ekranı" kısmından sınav bilgilerini öğrenebilecek.

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrenciler, Açık Öğretim Okulları AÖL Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. AÖL giriş ekranı ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Ders Kitaplarını indirebilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,

İş takvimini öğrenebileceklerdir.

AÖL sınav sonuçları, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki üzerinden yapılabiliyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının; 04.12.2021 saat 09.30'dan 10.12.2021 saat 23.59'a kadar yapılması kararlaştırıldı.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları sınavlarının online olarak düzenlenmesi kararı aldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrimiçi gerçekleştirilecek.