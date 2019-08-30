AÖL ek sınav ne zaman saat kaçta? AÖL ek sınav yerleri sorgulama ekranı
AÖL ek sınav ne zaman saat kaçta? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖL ek sınav yerleri sorgulama ekranı da merak ediliyor. AÖL ek sınav ile birlikte Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler mezun olma şansı yakalıyabilecekler. Ek sınav başvuruları 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında kabul edilmişti. AÖL Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihler aralığında kabul edildi. AÖL ek sınav hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
AÖL ek sınav ne zaman saat kaçta? merak ediliyor. AÖL ek sınav yerleri sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖL ek sınav başvuruları 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında kabul edilmişti. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihler aralığında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan öğrenciler büyük bir heyecanla ek ders sınav gününü bekliyor. AÖL ek sınavı yarın ve 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. AÖL ek sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...
AÖL EK SINAV NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak. AÖL Ek Sınavın saat kaçta yapılacağı giriş belgesinde görülebiliyor.
Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.
AÖL EK SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ
İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU
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