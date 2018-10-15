AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB AÖL açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı! Binlerce AÖL öğrencisi ek sınav sonuçlarını araştırıyor. MEB AÖL ek sınav sonuçlarında son durum ne oldu? 2018 2019 AÖL açık lise sınav sonuçları için heyecan sürüyor. Açıktan lise okuyanlar AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yöneldi. Bilindiği gibi MEB, 2018 AÖL ek sınav soruları ve cevaplarını 1. oturum ve 2. oturum halinde yayımlamıştı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL Ek sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda MEB'den resmi bir açıklama duyurulmadı; ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçlarının göz önüne alarak bir öngörüde bulunmak mümkün. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçları sınavdan bir ay sonra açıklanmıştı. Bu bağlamda, 6 Ekim tarihinde gerçekleşen AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 8-9 Kasım tarihlerinde açıklanacağı varsayımında bulunabiliriz. İşte merak edilen AÖL sınav takvimi ve AÖL ek sınav sonuçları hakkında detaylar star.com.tr'de...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları internet ortamında “aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur. Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi; Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İÇİN

AÖL öğrencilerinin sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

* İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

* Daha sonra öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.

* Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ!

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme işlemleri henüz başlamamış olup, Kayıt Yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır. Ardında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 AÖL 1.dönem sınav takvimi belirlenecek ve bu doğrultuda öğrenciler planlaması yapacaktır.

Geçtiğimiz döneme bakacak olursak Açıköğretim Lisesi sınav tarihi 8 Aralık cumartesi ve 9 Aralık pazar günü olarak ön görülüyor. Sınav tarihleri ile ilgili çalışma planı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

2018 AÖL SINAV BEDELİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Açık Öğretim Lisesi(AÖL) Nedir?

Açık Öğretim Lisesi kısaca lise eğitimini uzaktan eğitim ile almak isteyen öğrencilerin kayıt yaptırdığı kurumdur. Bu kurum 1992 yılında kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim kullanılır. Açık Öğretim Lisesinde öğrenciler her dönem başında ders seçer ve seçtikleri bu derslerin belirli bir kredisi vardır. Açık Liseden kredi sistemi ile mezun olunur. Yani krediyi tamamlayan öğrenciler mezun olur. Bu nedenle normal liseler 4 yılda tamamlanırken açık lise 4 yıldan önce tamamlanabilir… NOT: Örgün eğitim yaşında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrenciler yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.

Açık Lise 8 dönemden oluşur. Örgün eğitim öğrencileri yani normalde liseye gitmesi gereken fakat açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler 8 dönem boyunca açık liseye devam etmek zorunda…

Açık Öğretim Lisesinde 8 dönem vardır ve her dönem kayıt yenileme işlemleri yapmak zorundasınız. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları dondurulur… Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri dönem başında yapılır. Yılda 3 dönem olduğu için 3 kez kayıt yenileme yapmak zorundasınız… Yeni kayıt ise yılda iki kezdir… Yeni kayıt ilk kez açık liseye kayıt olacaklar için, kayıt yenileme ise açık liseye kayıt olmuş öğrenciler içindir…

Açık Lise İlk Kayıt Nasıl Yapılır?

Açık Lise Yeni Kayıt kılavuzunu incelediğinizde ilk kayıt için öncelikle kayıt tarihleri arasında kayıt ücretini yatırması gerekiyor. 2017 yılı için aöl kayıt ücreti 40 TL (30 TL Kayıt Bedeli ve 10 TL Bağış). Kayıt ücretini yatırdıktan sonra Halk Eğitim Merkezlerine giderek kayıt işlemini yapacaksınız. Kayıt esnasından sizlerden gerekli belgeler istenecek. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler açık lise ders seçme işlemleri için şifre verilecek. Verilen şifreyle aol.meb.gov.tr sitesinden girerek ders seçebilecek ve sınav giriş yerlerini ve sınav sonuçlarını öğrenebileceksiniz…

Açık Lise Yeni Kayıtta İstenen Belgeler Neler?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan

Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ile ilgili detaylara kılavuzdan ulaşabilirsiniz…

Açık Öğretim Lisesi Sınavları Ne Zaman Olur?

Açık Öğretim Lisesi bir yılda 3 dönemden oluşur ve her dönem bir sınav yapılır. Açık Lise öğrencileri bir yılda 3 kez sınava girerler…

2018-2019 1.dönem sınavları Ocak 2019

2018-2019 2.dönem sınavları Mart 2019

2018-2019 3.dönem sınavları Temmuz 2019