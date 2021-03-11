AÖL ikinci dönem sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2021

11 Mart 2021 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:01

AÖL ikinci dönem sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AÖL 1. dönem sınav sonuçları online platform üzerinden açıklandı. Çeşitli sebeplerle örgün öğretime açıktan devam etmek zorunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2021 belirlendi. İşte Açık lise 2. dönem sınav tarihleri

AÖL 1.dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi Açık Lise AÖL 2.dönem sınv tarihlerine çevrildi.

AÇIK LİSE İKİNCİ DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili yaptığı açıklamada 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullananmıştı. Selçuk, AÖL 2. dönem sınavlarının 25 Mart'ta başlayacağını belirtti.

AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NASIL OLACAK?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.