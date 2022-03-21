21 Mart 2022 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:56

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları Mart ayının 1-10 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖL giriş sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sonuçları henüz açıklanmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Bu nedenle Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarının bugün gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL giriş sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 21 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi http://aol.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİLİYOR?

Açık Lise (AÖL) Sınav sonuçlarının değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan almak gerekiyor.