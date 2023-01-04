AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aralık ayının 9-20 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki Açık lise sınavları neden açıklanmadı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık lise sınavlarının açıklanması için beklenen tarih

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 1. dönem sınavları, Aralık ayının 9-20 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini çevrimiçi (online) olarak uygulanan sınavlara girdi.

Açık lise birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, değerlendirme sürecinin uzamasıyla birlikte, AÖL sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI NEDEN AÇIKLANMADI?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve neden hala açıklanmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınavların sonuçları sınavdan 10 gün sonra duyurulmuştu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Açıköğretim Lisesi AÖL Sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Açık Lise Sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

MEB AÇIKÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Açık Lise sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Devlet AÖL sonuç sayfası üzerinden de sorgulanabiliyor.

E-DEVLET AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN