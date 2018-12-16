AÖL sınav sonuçları sorgula son dakika MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL sınav sonuçları sorgula son dakika MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL öğrencileri sınav sonuçları için gözlerini MEB’in resmi sitesine çevirdi. Binlerce açıktan lise bitirmek isteyen AÖL öğrencisi sınavların ardından sonuçların açıklanma tarihine odaklandı. 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları ile ilgili öğrenciler büyük bir merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. MEB tarafından henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz senelere bakılarak sınavların ne zaman açıklanacağı hakkında bazı tahminlerde yürütülüyor. 25 Aralık 2018 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır. İşte AÖL sınav sonuçlarına dair merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları, sınavdan 15-16 gün sonra açıklanması bekleniliyor. AÖL sınavına dair en geç açıklanma tarihi 28 Aralık 2018

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK:

AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda sayfamızda verdiğimiz bağlantı üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz. 2018 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden açıklanacak.

AÖL GİRİŞ EKRANI

AÖL SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.

Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

AÇIK LİSE SINAVINDA PUANLAMA NASIL OLUYOR?



AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5’tir. MEB 2018-2019 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Lise eğitimini tamamlayamamış, bırakmak zorunda kalmış veya okuduğu okuldan atılmış olan öğrenciler eğitimlerini farklı şekilde tamamlayabilirler. Lise eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler açık öğretim lisesine kayıtlarını yaptırarak lise eğitimini açıktan sağlayabilirler. Liseyi örgün öğretim dışında almak isteyen, okumak isteyen öğrenciler açık öğretim lisesinden öğrenimlerine devam edebilirler. Açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrenciler de normal lisede eğitim gören öğrenciler gibi sınavlara girmeleri gereklidir. Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim sınavlarını her yıl 2 dönem olmak üzere 2 kez gerçekleştirir.

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için ise toplam 192 kredi tamamlamanız gereklidir. 192 kredi tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

AÖL İŞ TAKVİMİ

KARARLI OLUN, ZAMANI VERİMLİ KULLANIN

Cihan Yeşilyurt (Rehberlik Koordinatörü): Başarı için gerçekçi hedefler koyun, kararlı olun ve zamanı verimli kullanın. Günü iyi planlayınca dinlenmeye de vaktiniz kalır. Her akşam, günün değerlendirmesini yapın. Böylece denetim mekanizması geliştirebilirsiniz, suçluluk duygusu ile stres de azalır. Stres, denetimi kaybedince yaşanır. Dersin başında kaç saat geçirdiğinizden çok, nasıl geçirdiğiniz önemli. Öğretmeni dikkatli dinleyin. Aynı gün tekrar yapın. Konuyu anlamadan soru çözmeyin.

Önce çözümlü sorulardan çalışmaya başlayın. Derslere karşı önyargıdan kurtulun. Genellikle sayısalcılar fizik; eşit ağırlık ve sözelcilerse matematik ile geometriye karşı önyargılı. Bir derse çalışmaktan vazgeçtiğinizde, diğer adaylara karşı puan kaybınızın olacağını unutmayın. Sayısal derslerde konular birbirinin devamı, sırayla çalışın. Ezberlemeyin, temel kavramları öğrenin. Sözel dersler kolay öğrenilir, çabuk unutulur. Bu yüzden sık tekrar yapın. Ayrıca bu soruları yanıtlarken kendi düşünce ve yargılarınızdan uzak durun. Sorunun içeriğine ve ne istediğine göre yanıtlayın.

Çok kolay soruların yararı olmaz. Zor gelen konuları küçük parçalara bölerek çalışın. Böylelikle parçaları öğrendiğinizde, konunun bütününü de anlamış olacaksınız. Deneme sınavı çözerken mutlaka zaman tutun, tuvaleti bahane edip ara vermeyin. Yoksa gerçek sınavda zaman problemi yaşama olasılığınız fazla olur.