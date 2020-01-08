ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

08.01.2020 11:31 - Güncelleme: 08.01.2020 11:31

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları aralık ayında gerçekleşti. Ülke genelinde tamamlanan sınavın ardından öğrencilerin gözü üniversite tarafından yapılacak duyuruya çevrildi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçları üiversite tarafından açıklanmadı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Bütünleme Sınavları: 01- 02 Şubat 2020

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SONUÇLARI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı.

28-29 Aralık 2019 tarihlerinde üç oturumda yapılan Güz Yarıyılı Final Sınavına, 7 lisans, 4 lisans tamamlama ve 28 önlisans programında eğitim hizmeti alan 193 bin 130 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1501 engelli öğrenciden 630 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3371 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde üç oturumda 1643 binada, 104 Sınav Merkez Yöneticisi, 1643 Bina Sınav Sorumlusu, 777 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1643 Bina Yöneticisi, 19 bin 557 Salon Başkanı, 22 bin 259 Gözetmen ve 4107 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 60 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.