11 Ağustos 2020 Salı 16:34 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:42

1995 yılından sonra doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan, teknolojiye ve yeniliklere düşkünlükleri ile bilinen yeni neslin akademik hayatlarında kurumlardan beklentileri neler? Bir kısmının bu yıl üniversiteli olmaya hazırlandığı Z kuşağı, tercih döneminde yeni nesil üniversitelerden neler bekliyor? ‘Dünya genelinde yaşanan büyük bir ekonomik kriz dönemi sonrasında doğan Z kuşağının, maddi açıdan rahatına önem veren, pragmatik, çalışmak istedikleri alanla ilgili bölümlerde okumak isteyen, eğitimde harcayacakları para bağlamında maksimum çıktıyı elde etmeyi tercih eden ve kendini global anlamda donatmak isteyen bir nesil olduğunu gözlemliyor, programlarımızı bu yapıya göre organize ediyoruz.’ diyen Atlas Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, bu bağlamda geliştirdikleri uluslararası eğitim programı Atlas Grad Institute’nin gördüğü ilgiden bahsetti.

Atlas Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen; ‘Klasik eğitim metotları haricinde kariyerlerinde uluslararası derinlik arıyorlar. ‘

Teknolojinin içine doğmaları sebebiyle iletişim yöntemleri bile diğer kuşaklarla fark gösteren Z kuşağı, üniversite tercihlerinde de farklı beklentiler taşıyor. Birbirleriyle ve akademik kadroyla daha etkin bir iletişim bekleyen Z kuşağı, klasik eğitim metotlarının yanı sıra becerilerine uluslararası derinlik katmak için yurtdışı eğitim programlarında yetkin üniversiteleri tercih etmek istiyor. Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Atlas Üniversitesi’nin İstanbul’un yanı sıra Amerika, Çin, Güney Kore, Almanya ve Güney Afrika’da temsilcilikleri bulunan eğitim merkezi Atlas Grad Institute’nin öğrencilere dünyanın dört bir yanında eğitim & staj imkanı sunduğunu belirten Atlas Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, ‘Atlas Grad ile birlikte yeni neslin liderlerinin ihtiyaç duyduğu güven, bağımsızlık, beceri ve küresel rekabet gücünü tüm öğrencilerimize aşılayacağız. Her öğrencimize sunacağımız bu eşit imkan dahilinde merkezlerdeki teorik eğitim dışında ilgili bölgelerde staj imkanları sunarak öğrencilerimizi direkt global şirketlerle bir araya getireceğiz. 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih günlerinde de gördüğümüz kadarıyla Atlas Grad, Z kuşağının global eğitim arzusunun tam olarak karşılığını veren etkili bir program olacak. Z kuşağı,

öğrenme sürecine dahil olan, sosyal tecrübeyi önemseyen, kariyer odaklı, pasif olmayı reddeden, interaktif, Dijital öğrenme araçlarını kullanan ve bilgiye hızlı erişimi seven bir kuşak. Aynı zamanda bilgiyi deneyimle birleştirerek, uygulayarak ve farklı farklı pratikler ile öğrenmek arzusunda. Atlas Grad Z kuşağının yurt dışı programları ile de beklentilerine cevap veriyor.‘ diyor.

Atlas Üniversitesi, tüm öğrencilerine ücretsiz olarak sunacağı yurtdışı eğitim ve staj programlarının yanı sıra çoklu eğitim ve programı da bünyesinde barındırıyor. Program kapsamında tüm öğrenciler yurt dışı eğitim olanaklarından faydalanabilecek ve seçtikleri bölgede farklı farklı üniversitelerin programlarına dâhil olabilecekler. İlk etapta 5 haftalık bir program olarak hayata geçen Atlas Grad, aynı zamanda yurt dışında staj imkânı açısından da fırsat yaratıyor.

Atlas Üniversitesi Türkiye’de eğitime yeni bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor

Bilimsel özerkliğe sahip fakülte, enstitü, yüksekokul ve tüm birimleriyle ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açacak olan Atlas Üniversitesi, ‘Kelebek Etkisi’ sloganı ile küçük eylemlerin büyük değişimler yaratacağından yola çıkıyor. Mütevelli heyeti başkanlığını Dr. Yusuf Elgörmüş’ün, rektörlük görevini ise Prof. Dr. Batuhan Özay’ın yürüttüğü Atlas Üniversitesi, 1998 yılında kurulan Medicine Hastanesi ile sağlık alanında 22 yıllık deneyim gücünü elinde bulunduruyor. Atlas Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik & Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda 11 lisans 10 önlisans olmak üzere 21 programa öğrenci kabul edecek. 110 bin m2 üzerine kurulu ileri teknoloji ile donatılmış modern kampüste bu yıl yaklaşık 1000 öğrenci, eğitim alacak. Üniversite binasına ek olarak modern teknoloji ile donatılmış 75.000 m² alan üzerine kurulu 400 yatak kapasiteli, 1’i hibrit olmak üzere 18 ameliyathanesi ile Atlas Üniversitesi sağlık, eğitim, uygulama ve araştırma hastanesinin 20 yıllık deneyimini öğrencilerle paylaşacak. Ayrıca evrensel olmanın önemine verdiği değer gereği çok kültürlü bir eğitim ortamını oluşturmak idealiyle uluslararası öğrencilerini ağırlayacak.