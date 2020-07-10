Atlas Üniversitesi yeni kampüsünde UNESCO Eğitim Direktörü'nü ağırladı

10 Temmuz 2020 Cuma 15:33 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:33

UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, yenilikçi vizyonu ile çok kültürlü eğitimde fark yaratmaya hazırlanan Atlas Üniversitesi’nin Vadi İstanbul Kampüsü’nde Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, bölüm başkanları ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi. Atlas Üniversitesi’nin proje tabanlı hibrit eğitim sistemi ve modern teknoloji ile donatılmış kampüsü hakkında bilgiler alan Dr. Mmantsetsa Marope, Türkiye’de ve dünyada üniversitelerin geleceği, yeni teknolojik yaklaşımlarla yeni eğitim süreci, sınırların daha çok kalktığı, globalleşen dünyada geçer meslekler, eğitim yaklaşımları ve küresel salgın sürecinin tüm dünyada eğitim sistemini nasıl etkilediği konusunda da merak edilenleri yanıtladı.

DR. MAROPE: ‘EĞİTİMDE MUTLAK BAŞARI İÇİN ONLİNE VE ÖRGÜN EĞİTİM İYİ BİR KARMA OLMALI.’



Cinsiyet eşitliği başta olmak üzere eğitimde fırsat eşitliği için uzun yıllardır çabalayan Dr. Mmantsetsa Marope, lisans eğitiminde Atlas Üniversitesi’ni tercih edecek genç zihinlerin bu konudaki ön yargılarının değiştirilmesi ve eşitlikçi yaklaşıma sahip gençler olarak mezun olabilmesini temel amaç edinen Atlas Üniversitesi yönetimine UNESCO adına teşekkürlerini sundu. Mütevelli heyeti başkanlığını Dr. Yusuf Elgörmüş’ün, rektörlük görevini ise Prof. Dr. Batuhan Özay’ın yürüttüğü Atlas Üniversitesi’nde eğitim kadrosuyla bir araya gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, pandemi sürecinin tüm dünya için büyük bir şok etkisi yaratmasının yanı sıra eğitimi daha global, tutarlı, yakın ve sağlam yapmak adına önemli bir koz verdiğine değindi. Dr. Marope, ‘Eğitim süreçleri tüm dünyada genel olarak değişime açık değil. Bu sebeple ilk aşamada küresel salgın, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra eğitim için de zorlu bir sürece sebep oldu. Fakat bu zorlukların yanında bize başka bir bakış açısı kazandırdığına inanıyorum. Çocukları dört duvar arasına sıkıştırmadan da eğitim süreçlerinin mümkün olduğunu gösterdi. Başka bir şekilde de eğitimi tecrübe edebileceğimizi deneyimledik. Online platformlar vasıtasıyla dünyanın her yerine eğitimin aynı kalitede ulaşmasını sağladı. Eğitimi globalleştirdiğini ve standartlaştırdığını düşünüyorum. ‘ şeklinde konuştu. Online eğitimlerin sürekliliği ve pandeminin eğitim süreçlerine etkisi konusunda ise ‘Eğitim ve öğretim sosyal bir olaydır. Zorunlu haller dışında etkileşim olmadan eğitim olmaz. Bizler sosyal bireyleriz, pandemi sona erdiğinde geri dönüş yapacağımız yüz yüze etkileşim, eğitimin ana yapı taşıdır. Bu süreç hem teknolojik altyapılar sayesinde uzaktan eğitimin, hem de örgün eğitimin doğru bir karması ile mümkün olabileceğini gösterdi. ‘ diyen Dr. Marope, UNESCO’nun Türkiye ile gerçekleştirdiği eğitimci sertifika programı STEM hakkında da bilgiler verdi.

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, Dr. Marope’a ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasına eğitim & öğretim hayatına yeni başlayacak üniversite hakkında bilgiler vererek devam etti. Özay, ‘Türkiye’nin genç ve dinamik üniversitelerinden biri olarak bu yıl eğitim öğretime başlayacağız. Bu aşamada ziyaretlerinden büyük onur duyduk. Üniversite fikri bizim için 20 yılda şekillendi. Üniversitemizi hem eğitim hem de araştırma üniversitesi olarak planladık. İlk yıl 1200 öğrenciyle eğitime başlayacağız. Yurtdışından da öğrenci alacağız. Pandemi sürecine gelecek olursak, dezavantajlarının yanı sıra bir tarafıyla bizim için şans oldu diyebilirim. Yeni kurulan bir üniversite olarak altyapımızı buna göre organize edebilme fırsatı yakaladık. Kampüsümüzde tüm alanları sosyal mesafeli şekilde planladık ve kapasitemiz yüksek olmasına rağmen az öğrenci alacağız. Böylelikle öğrencilerimiz sağlıklı şekilde eğitim alabilecek. Bu anlamda süreci görerek ilerleyebildiğimiz için mutluyuz. Öğrenci başına daha çok akademisyenle daha çok bilgiye odaklanacağız. Ağırlıklı olarak sağlık olduğu için online yanında örgün eğitimi de üniversitemizde vereceğiz. Öğrencilerimiz online’da aldıkları eğitimi uygulamalı olarak da pratize edecekler. Bilgiyi online’a kolaylıkla aktarabiliriz ama biz tecrübeyi de aktarmayı planlıyoruz.’ dedi.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. BATUHAN ÖZAY: ‘ÜNİVERSİTE OLARAK BULUNAN BİLGİLERİN YANINA BİLİNMEYENLERİ DE KOYARAK PATENTLERİ ÇOĞALTMAK HEDEFİNDEYİZ.’



Yeni kurulan üniversite için verdiği tavsiyeler kapsamında dünya genelinde yüksek sıralamadaki üniversitelerin öneminden bahseden Dr. Marope, ‘Eğer eşit şartlar verilirse Harvard’tan mezun olan bir öğrencinin İstanbul’da mezun olan bir öğrenciden farkı olmaz. Ben yaşamım sona ermeden bu farkın sıfırlandığını görmek istiyorum. Sizin de yeni kurulan genç, dinamik ve ayakları yere sağlam basan bir üniversite yönetimi olarak bu sisteme nasıl dahil olabileceğinizi planladığınızı gözlemliyorum. Eğitimde eşit şartlar sağlayan bir üniversitenin ulusal kaynaklarını ve jeopolitik konumunu nasıl kullandığı, ne kadar globalleştiği çok önemli.’ dedi. Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, hem Türkiye hem yurtdışında Atlas Üniversitesi olarak iyi bir sıralamada olmak istediklerinin altını çizdi. Elgörmüş, ‘’Çok iyi bir akademik kadroyla başlandı. Covid-19 tecrübesinden sonra dijital altyapımız da çok iyi oldu. Yeni olmanın avantajlarını kullanarak çok hızlı, iyi bir konumlama yapacağız. Üniversitemizdeki bacakları planlarken hem eğitim alanında 21. yüzyılın yetkinliklerini vermek hem de araştırmaya gelişmeye açık olmak konusunda netleştik. Bundaki amacımız mesleki olarak yeterli olmalarının yanı sıra, yol gösterici olmaları ve iyi bir insan olarak yetişmeleri. ‘ dedi. Atlas Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Batuhan Özay ise global üniversite sıralaması konusunda ‘Dünya genelinde üniversite sıralamasında araştırmanın önemini bildiğimizden üniversitemizde akademik kadroyu güçlü tuttuk. Üniversite olarak bulunan bilgileri vermek dışında bulunmamış bilgileri açığa çıkarmak istiyoruz. Çeşitli bilimsel yayınlar ve patentler ortaya koymak istiyoruz. Böylelikle ilk önce kaliteyi sağlayacağız ve sıralamada kısa sürede global üniversiteler arasında üst sıralara yükselteceğiz. ‘ dedi.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ YENİ EĞİTİM & ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIR



Bilimsel özerkliğe sahip fakülte, enstitü, yüksekokul ve tüm birimleriyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açacak olan Atlas Üniversitesi’nin Vadi Kampüsü, içerisinde Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de barındıran yaklaşık 110.000 m2 açık-kapalı alan içerisinde yer alıyor. ‘Kelebek Etkisi’ sloganı ile küçük eylemlerin büyük değişimler yaratacağından yola çıkan Atlas Üniversitesi, günceli, gündemi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir yaklaşımla, dünyanın her yerinde çalışacak, uygulamalı eğitim almış ve girişimci bireyler yetiştirecek. 1998 yılında kurulan Medicine Hastanesi ile sağlık alanında 22 yıllık deneyim gücünü elinde bulunduran Atlas Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik & Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda 11 lisans 10 önlisans olmak üzere 21 programa öğrenci kabul edecek.