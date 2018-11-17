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AÜ ile Polis Akademisi arasında iş birliği protokolü

Anadolu Üniversitesi ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim Sistemi aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda öğrenim faaliyetlerini yürütmekle kalmayarak kamu kurum ve kuruşlarıyla yaptığı iş birlikleri çerçevesinde de bilgi birikimini ve tecrübesini paylaşmayı sürdürüyor.
 
Bu kapsamda AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak arasında iş birliği protokolü imzalandı.
 
Rektörlükte imzalanan protokol çerçevesinde AÜ, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi giriş sınavlarının organizasyonunu gerçekleştirip, adayların sınav merkezlerinin belirlenmesi ve sınavların değerlendirilerek sonuçların adaylara iletilmesi gibi önemli hizmetleri sağlanacak.

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