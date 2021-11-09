9 Kasım 2021 Salı 16:10 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 16:10

AUZEF sınav yerleri açıklandı. Sınav zamanı yaklaşan öğrenciler, "AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları Kasım ayının 13-14 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr giriş adresinden sınav yerlerini öğrenebilecekler. Peki AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF'in 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Sınav yeri tercihleri 07.10.2021-12.10.2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edildi. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.

Öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve AKSİS şifreleri ile giriş yaparak alabilecekler.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterli.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.