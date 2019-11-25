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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için tarih verildi mi?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2019 yılı AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçlarının değerlendirme işlemi sonrası açıklamasına çevrildi. AUZEF sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçlarının değerlendirme işlemi sonrası açıklanacağı tarihe çevrildi. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AUZEF sınav sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçlarınının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. 
 

 
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek. 
 
AUZEF SINAV TARİHLERİ  
AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. 
 
Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 
ARA SINAV SORULARINA İTİRAZ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;
 

 
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
 
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
 
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
 
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."
 
İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 
Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
 

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