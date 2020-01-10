10.01.2020 15:21 - Güncelleme: 10.01.2020 15:21

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 güz dönemi bitirme (final) sınavları bu haftasonu gerçekleştirilecek. Tüm öğrenciler AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabilir. 2020 AUZEF sınav takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AUZEF soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2020 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.

BİTİRME SINAVLARI NASIL OLACAK?

-Bitirme sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

-Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.

-Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

-Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

-Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

-Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

-Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

-Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

-Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.