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Eğitim

Bakan Kacır duyurdu: Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kullanımına açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığın üniversite ve bölümlere ilişkin verilerini üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kullanımına açtıklarını duyurdu.

DHA19 Temmuz 2024 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Bakan Kacır duyurdu: Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kullanımına açtık
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Bakan Kacır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kacır, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirtti. Öğrencilerin hedeflerini gerçekleştirme yolunda zorlu ve uzun soluklu bir maratonu geride bıraktığını kaydeden Kacır, "Şimdi geleceğinizi büyük ölçüde şekillendirecek ve hayallerinize, yapmak istediğiniz mesleğe, olmak istediğiniz kişiye sizi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir karar aşamasındasınız. Bu aşamada yapacağınız tercihlerinizle hayatınızda yeni bir dönemin kapılarını aralayacaksınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, siz kıymetli gençlerimize verdiğimiz değer ve ehemmiyetle, hayatınızın bu kritik dönemecine katkı sağlamak ve karar noktasında yardımcınız olmak adına üniversitelere ve bölümlere ilişkin bakanlığımız kurumlarındaki verileri kullanımınıza açmış bulunuyoruz" dedi.

'BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN'

Tercih sürecinde kılavuzlar, taban puanlar ve sıralamaların önemli olduğunu kaydeden Kacır, "Fakat bununla birlikte tercihte bulunmayı düşündüğünüz üniversiteleri, bölümleri muhakkak ziyaret etmelisiniz. Seçeceğiniz üniversitelerin, bölümlerin akademisyenleriyle görüşmelisiniz. Eğitim gören veya mezun kişilerle iletişime geçmelisiniz. Tercih edeceğiniz üniversitenin bilimsel imkanlarının yanı sıra; sosyal ve kültürel alanlarda size katabileceklerini de ayrıca değerlendirmelisiniz. Burada paylaştığımız verilerin geçtiğimiz döneme ait olduğunu unutmadan, yeni kurulan üniversitelerin de gelecekte başarılı bir ivme gösterebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. 'Türkiye Yüzyılı'na yelken açtığımız bu süreçte, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerine sımsıkı sarılan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vermenizi diliyorum. Her türlü kararınızda siz değerli gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizden emin olmanızı isterim. Ülkemizi müreffeh ve tam bağımsız yarınlara taşıyacağınız inancıyla, sizleri sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık, başarılarınız daim olsun" açıklamasında bulundu.

Öte yandan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Tercih Rehberi'ne ilişkin detaylara, 'https://sanayi.gov.tr/tercih-rehberi#' adresinden ulaşılabiliyor. Tercih Rehberi kapsamında, öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini karşılaştırabiliyor, destek verilen teknoloji tabanlı girişimler, Ar-Ge personeli ve merkezleri, TEKNOPARK'lardaki tasarım ve Ar-Ge personelinin; yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinde yetiştirilen doktora öğrencilerine kadar önemli bilgilere ulaşabiliyor.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • üniversite tercihi
  • öğrenci

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