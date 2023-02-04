Bakan Özer, 17 ülkeden mevkidaşını Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi'ne davet etti

Milli Eğitim Bakanlığınca, 9-10 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi: Gelenekten Geleceğe Erken Çocukluk Eğitiminin İnşası Zirvesi"nde, Türkiye'nin son yıllardaki öncelikli eğitim politikaları arasında yer alan okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar ile "2023 Erken Çocukluk Eğitimi Vizyonu" ele alınacak.

UNICEF işbirliğindeki zirveye, birçok ülkenin eğitim bakanı, erken çocukluk eğitiminde erişim, kalite ve kapsayıcılık alanlarında çalışmaları bulunan akademisyenler, uluslararası kuruluş ve STK temsilcileri ile eğitim uzmanları katılacak.

Bakan Özer, zirve dolayısıyla Azerbaycan, Çekya, Danimarka, Gürcistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Kore Cumhuriyeti, Kosova, KKTC, Macaristan, Özbekistan, Pakistan, Portekiz, Romanya, Tayland ve Kazakistan eğitim bakanlarına davet mektubu gönderdi.

- "ZİRVEDE YENİLİKÇİ, DUYARLI, DESTEKLEYİCİ BİR ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ SİSTEMİ TARTIŞILACAK"



Özer, davet mektubunda şunları kaydetti:

"Erken çocukluk eğitimi, bir çocuğun kimliği ve kişiliğinin inşasının temellerinin atıldığı, çocukların öğrenme becerileri ve ileriye dönük gelişimleri için güçlü zemin teşkil eden oldukça önemli bir dönemi kapsamaktadır. Erken çocukluk eğitimine yapılan yatırımın getirisi uzun vadede hem bireysel hem de toplumsal açıdan yüksektir. Bu nedenle, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek güvenli ve kaliteli öğrenme ortamlarına erişimlerini sağlamak, sadece çocuklar ve aileleri için değil, aynı zamanda daha eşit ve üretken bir toplum için de büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu zirvede yenilikçi, duyarlı, destekleyici bir erken çocukluk eğitimi sistemi tartışılacaktır. Aynı zamanda katılımcı ülkeler, zirve vesilesiyle erken çocukluk eğitim sistemlerine ilişkin politikaları ve en iyi uygulama örneklerini tartışma ve paylaşma fırsatına sahip olacaklardır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliği ile gerçekleştireceğimiz 'Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi: Gelenekten Geleceğe Erken Çocukluk Eğitiminin İnşası Zirvesi'ne katılımınızdan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim."

- PAKİSTAN EĞİTİM BAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Milli Eğitim Bakanı Özer davet mektubu gönderdiği Pakistan Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hussain ile telefonda da görüştü.

Pakistan Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Hussain, davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, önemli gördükleri bu zirveye katılacaklarını bildirdi.