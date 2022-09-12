Bakan Özer açıkladı: Bir ilk yaşandı

Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

Hazırlıklara çok erken başladık. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz sorunsuz bir dönem geçirsin istedik. Bu sene bir yenilik yaptık. Yardımcı kaynak problem vardı. Tüm öğrencilerimize ücretsiz şekilde yardımcı kaynak kitapları sağlıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, okul kitaplarının haricinde yardımcı kaynak kitaplarını da ücretsiz vermeye başladık.



"OKULLARA İLK KEZ DOĞRUDAN BÜTÇE GİTTİ"

Sessiz bir devrim oldu, ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderdi. Temizlik, onarım gibi ihtiyaçları karşılamaları için velilerden bağış toplanmaması için. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadı. il ve ilçelerden kestik, doğrudan okullara gönderiyoruz bütçeleri. Daha önceleri il ve ilçe müdürlükleri belirliyordu okulları. 3 milyar 750 milyon TL bütçe gönderildi. Nereye kullanıldı, hangi harcama kalemine kullanıldı bunları inceliyoruz. Asıl olan şey iyileştirme kültürüdür. Sürdürülebilir iyileştirme türünü hayatımıza monte etmeliyiz.

"1 YILDA 3 MİLYARLIK PROJEYİ TAMAMLADIK"

4 bin 256 okulun depreme dayanıklılıklarını, güçlendirilmesini ve onarımını yaptık. Temel eğitimde 10 bin okul projesini tamamladık. 1 yılda 3 milyarlık bir projeyi tamamladık. 1 Eylül itibari ile 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu arada Özge Kılıç öğretmenimiz rahmetle anmak istiyorum. Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. Son 20 yılda atama yapılmayan bir dönem yok. Bakanlık değişen önceliklere göre mutlaka atamasını yapar. Bizim en büyük avantajımız şu, Türkiye öğretmen sayısına düşen Öğrenci sayısını da azalttı. Öğretmen başına 40 öğrenci geliyorsa şuan 25 öğrenci denk geliyor. 857 bin dersliğin yüzde 60'a yakınında öğrenci sayısı 25'in altında.

"KARİYER SINAVI" TARTIŞMALARI

Öğretmen alımlarının tek bir yolu var o da KPSS, sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı. Biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek için çalışma yaptık. Bu ilk defa sisteme alınan bir uygulama değil. Biz eğitim sisteminin içine yeni bir unvan sistemi getirmiyoruz. Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçirenler uzman öğretmen olsunlar istiyoruz. Şuan şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurdu. 614 bin öğretmen eğitimini tamamladı ve sınava girecek. Hangi alana başvurduysa o alana geçecek, kota yok. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür, o yüzden biz öğretmenlerimizi sürekli desteklemek ve yatırım yapmak istiyoruz.