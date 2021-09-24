Bakan Özer duyurdu! İHA Ar-Ge merkezine 2,5 milyon liralık yatırım

AA 24 Eylül 2021 Cuma 14:34 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 14:34

Özer, Aksu ilçesindeki liseyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Atölyeleri inceleyen Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun uçak bakımı konusunda donanımlı, kaliteli, uluslararası standartlara uygun eleman yetiştiren bir okul olduğunu söyledi.



Ziyareti sırasında okul ile ilgili üç önemli karar aldıklarını dile getiren Özer, okulda İngilizce hazırlık olmadığını kaydetti. Havacılık sektöründe yabancı dilin önemine değinen Özer, okula İngilizce hazırlık sınıfını da koyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda önemli adımlar attığını ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu konuda koordineli hareket ettiklerini aktaran Özer, "Bu okulumuzda insansız hava aracı ile ilgili bir Ar-Ge merkezi kuracağız. İHA ile ilgili her türlü üretimin yapıldığı bir merkez. Buraya yaklaşık 2,5 milyon liralık da bir yatırım İHA ile ilgili her türlü Ar-Ge ile ilgili çalışmaların yapıldığı önemli bir referans merkezi olacak." diye konuştu.

Okuldan her yıl yaklaşık 90 öğrencinin mezun olduğunu belirten Özer, öğrencilerin sektörde istihdam edilmesi noktasında da çaba sarfedeceklerini bildirdi. Tüm havacılık sektöründeki firmaların güçleri ve kapasiteleri imkanında sürece destek vereceklerini dile getiren Özer, süreci ise Valiliğin koordine edeceğini aktardı.

Okulu dünyada referans olarak gösterilen uçak bakım ile ilgili mesleki teknik Anadolu lisesi konumuna yükselteceklerini bildiren Özer, buraya hem eğitim kalitesi hem de altyapısı konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.

- "Dezenfektan, maske ihtiyacını mesleki eğitim okullarımız karşıladı"

Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin uçak bakımından gastronomiye, turizmden biyomedikal cihaza ve mikromekanik teknolojiye kadar iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm elemanları yetiştiren, aynı zamanda devletin, toplumun ihtiyacı olan tüm ürünleri de üretebilen okullar haline geldiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde de mesleki eğitimin önemli bir görev üstlendiğini aktaran Özer, "2020 Mart ayından itibaren Kovid-19 sürecinde toplumumuzun 81 ilinde, tüm ilçelerde, maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, maske makinesine kadar tüm ihtiyaçlarını ortaöğretim seviyesinde eğitim veren meslek teknik eğitim okullarımız karşıladılar. Şu anda da salgın sürecinde yüz yüze eğitime devam ederken okullarımızın ihtiyacı olan temizlik malzemelerini, dezenfektanları mesleki okullarımızda üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, üretime katkı yapan öğretmen ve öğrencilere de teşekkür etti.