Bakan Özer: Kanada ile Türkiye ilişkileri 10 yılda gelişim gösterdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e gelen Özer, Kanada'nın Saskatchewan Eyaleti Yüksek Eğitim Bakanı ve Kanada Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı Gordon Wyant ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Özer, önceki dönemlerden bu yana Kanada ile Türkiye arasında Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki temasların devam etmesinin mutluluk verdiğini ifade etti.

Özer, "Kanada ile Türkiye'nin eğitim alanındaki ilişkilerinin son 10 yılda gelişim göstermesinden memnuniyet duyuyoruz." diyerek, Kanada'daki yükseköğrenim kurumlarında 66'sı devlet burslusu olmak üzere toplam 2 bin 857 Türk vatandaşının öğrenimine devam etmekte olduğunu kaydetti.

Bakan Özer, "Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında 3'ü Türkiye bursları kapsamında olmak üzere toplamda 218 Kanadalı öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Misafir ettiğimiz bu gençlerin toplumlarımız arasındaki dostluk köprüsünü güçlendireceklerinden şüphem yoktur." ifadesini kullandı.

Her iki ülkede de karşılıklı öğrenci sayılarının yıllar içerisinde artış göstermesinin eğitim ilişkilerini geliştirme konusunda önemli fırsatlar doğurduğunu kaydeden Özer, ayrıca Türkiye burslarına olan ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Özer görüşmede, "Gittikçe küreselleşen eğitim alanında Kanada ile ilişkilerimizi anlaşmalar boyutuna taşımaktan memnuniyet duyarız. Bu amaç doğrultusunda taslakları oluşturularak ülkenizin makamlarına iletilen 'Kültürel İşbirliği ve Eğitim İşbirliği Anlaşmaları'nı hızla hayata geçirmek büyük öneme sahip." diyerek, Wyant'ın desteğiyle bu anlaşmalara ilişkin süreci hızlandırarak Kanada ile eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğini derinleştirmekten memnun olacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 3 ay önce Milli Eğitim Bakanlığında Kanada Senato Başkanı George Furey ve heyetini ağırladıklarını söyleyen Özer, "Kendisine, ilişkilerimizi anlaşmalar boyutuna taşımanın öneminden bahsetmiştim. Sayın Başkan da benzer fikirde olduğunu ve süreci hızlandırmak üzere çalışacaklarını ifade etmişti. Bu konularda ilerleme sağlarsak, ilişkilerimizi güçlendirmeyi yasal zemine kavuşturmuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Wyant görüşmede, uluslararası anlamda yürüttükleri çalışma stratejileri içerisinde önem verdikleri konulardan bir tanesinin de eğitimde birlikte faaliyet yürütmek olduğunu belirtti.

Bu bağlamda üniversiteler arasındaki etkileşime değer verdiklerini kaydeden Wyant, "Bu tip işbirliklerin hem bizim ülkemiz hem de ülkenizin değerlerini artırmada ve öğrencilerimiz ile araştırmacılarımız açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gordon Wyant, "Türkiye ile çalışmalarımızı daha da artırmak açısından sizinle görüşmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kanada'ya döndüğümde ilişkilerimizi ne kadar hızlı geliştirebiliriz diye hemen meslektaşlarımla, diğer bakanlar ile görüşeceğim. Türkiye ile daha fazla çalışma yapmanın bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Görüşme hediye takdimiyle sona erdi.