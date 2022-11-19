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Eğitim

Bakan Özer: ÖDS'ye 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13 Ekim'de hizmete açılan Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'ne (ÖDS) bir ay gibi kısa bir süre içinde 15 milyonu aşkın kullanıcı tarafından erişildiğini duyurdu.

DHA19 Kasım 2022 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
Bakan Özer: ÖDS'ye 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı
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Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ÖDS'nin öğretmen ve öğrencilerden tam not aldığını ifade ederek, "Öğrenci, öğretmen ve mezunlara açık olan bu sisteme bir ay gibi kısa süre bir içinde 15 milyonun üzerinde kullanıcı erişim sağlayarak bu imkandan istifade etti" dedi.

ÖDS'nin ilk bir ayda en çok okul dersleri ve ödevler için kullanıldığını kaydeden Özer, "Okul dersleri için kullanım sayısı 2 milyonu geçti, 1 milyon 200 bine yakın ise ödev yapıldı. LGS hazırlık için yaklaşık 220 bin, DYK için 200 bin, YKS hazırlığı için de 120 bin giriş sayısına ulaşıldı. Öğretmenler ise sistem üzerinden yaklaşık 80 bin ödev gönderdi ve 9 milyon soru ÖDS üzerinden çözüldü" bilgisini paylaştı.

ÖDS'yi kullanan mezunların sayısının da giderek arttığına işaret eden Bakan Özer, "Bugüne kadar 7 bin 400 mezun, 'YKS Hazırlık Modülü'nü kullandı" ifadesine kullandı.

Tüm öğrenciler için dijital teknolojiler kullanılarak bireyselleştirilmiş bir destek mekanizması sunan ÖDS'nin öğrenci, öğretmen ve mezunlarca çok beğenildiğini belirten Bakan Özer, "ÖDS'yi kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Milyonlarca kullanıcı, zaman ve mekan sınırı olmaksızın yüzlerce ders anlatım videosu, soru çözümü ve ders kitabına ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okul dersleri ya da sınav hazırlığında desteğe ihtiyaç duyan herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Öğretmenler sisteme MEBBİS, öğrenciler EBA, mezunlar ise e-Devlet şifrelerini kullanarak 'ods.eba.gov.tr' adresinden giriş yapabiliyor.

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
  • Öğrenci Öğretmen destek sistemi

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