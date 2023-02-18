İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Bakan Özer'den 10 ilin milli eğitim müdürüne talimat
Eğitim

Bakan Özer'den 10 ilin milli eğitim müdürüne talimat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 48 bin 457 öğrencinin diğer illere naklini aldırdığını, bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylığın sağlanacağını bildirdi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 16:55 - Güncelleme:
Bakan Özer'den 10 ilin milli eğitim müdürüne talimat
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da bulunan Özer, depremlerden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda okulların genel durumuna ilişkin bilgi alan Özer, il milli eğitim müdürlerine, öğretmenlerle temasa geçerek ihtiyaçlarını öğrenmeleri talimatını verdi.

Özer, öğretmenler ve Bakanlık personelinin bölgede depremzedelerin barınma, sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklara psikososyal destek sunmak için fedakarca çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"İsteğimiz, özellikle deprem bölgesinde eğitim öğretimi bir an evvel mümkün olduğunca normalleştirmek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız okulların hasar tespiti çalışmalarını tamamladı. Hep birlikte il, ilçe ve okul bazlı tespitler yapacağız. 1 Mart itibarıyla bu tespitlerimiz doğrultusunda nerelerde eğitim öğretime başlanacağını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı. Bundan sonra da bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak."

Özer, bölgedeki çadır kentler ve toplanma alanlarında da sınıflar oluşturulacağını bildirdi.

-EĞİTİM CAMİASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte büyük fedakarlıkla çalışan tüm öğretmen ve Bakanlık yöneticileri ile il milli eğitim müdürlerine teşekkür eden Bakan Özer, "Sizler de depremzede olduğunuz halde bölgede eğitim camiamızın ihtiyaçlarını gidermek için aralıksız çalışıyorsunuz. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız." dedi.

Toplantıya, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürleri ile Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.