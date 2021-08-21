Bakan Özer'den çevrimiçi sınav açıklaması

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.
DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:43
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.