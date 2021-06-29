Bakan Selçuk: Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz

AA 29 Haziran 2021 Salı 14:37 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:37

Çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Selçuk, Yüksekova ilçesindeki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle sohbet ederek basketbol ve voleybol oynadı.

Valiliği ziyaret ettikten sonra Hakkari Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 35 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılan Selçuk, bütün yatırım ve çalışmaların çocukların geleceği için yapıldığını söyledi.



Çocukların mutlu olması ve gülümsemesinin herkesi mutlu ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Burada açılışını yapacağımız yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Hakkari'deki yatırımlar konusunda yaptığı vurgu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu vurguya bağlı olarak aldığımız tedbirler, ortaya koyduğumuz çalışmalar bunun sadece bir temenni ve iyi niyet göstergesi olmadığını, eylemin, icraatın kendisi olduğunu da gösteriyor. O yüzden de hepiniz geleceğinize yönelik olarak çok daha umutlu, çok daha mutlu olabilirsiniz. Sizlerin parlak, aydınlık bir geleceğe sahip olması için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakından gördüğümde, aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek, çaba ve gayret var. Buradaki çalışmalar, belki farkındasınız belki değilsiniz ama Türkiye'nin gücünü, sizlerin mutluluğunu artırıyor."

Tören öncesi gösteri yapan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'na teşekkür eden Selçuk, "Burada bize bir Türkiye haritası sundular ve öylesine güzel öylesine başarılı, öylesine yürekten bir iş yapıyorlar ki bütün Türkiye'nin her gün onları izlemesini arzu ederim. Çünkü Rengi-Hakkari rengi Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.



- "FIRSAT ADALETİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Kentte 35 eserin açılışını yapacaklarını anımsatan Selçuk, çocukların daha güzel, yeni binalarda okumasını ve gülmesini, öğretmenlerin daha iyi şartlar bulunan mekanlarda çalışmasını, çok daha mutlu olmasını istediklerini vurguladı.

Hakkari'yi uzaktan eğitim sürecinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Herhangi bir ilimizdeki Artvin'deki, Mersin'deki ya da Burdur'daki faaliyet neyse buradaki faaliyetler de oradan aşağı kalmadı ve ziyadesiyle mutlu ettiniz beni. Gelecek, eğitimle gelecek ve burada duran gençler, bizden bir gelecek tasavvuru istiyorlar ve biz de onlara bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Niye fırsat eşitliği değil de fırsat adaleti? Adalet herkese hak ettiğini verebilmektir, eşitlik ise herkese aynısını vermektir. Dolayısıyla biz adil olacağız ve kim neyi hak ediyorsa onu ziyadesiyle verme noktasında çaba göstereceğiz. Bu çalışmaların hepsi 2023 Eğitim Vizyonu'nun bir parçası. Çok daha ileri götürmek için de azmettik, gayretlerimiz sürüyor. Buradaki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecek ve Hakkari'yi eğitimde marka şehir haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Tasarım beceri atölyelerinin sayısının artırılması gerektiğini aktaran Bakan Selçuk, "Her bir öğrencimizin kağıt, kalemin ötesinde, sınav sorusu çözmenin ötesinde atölyelerde el becerilerini geliştirmeleri için onlara imkan sağlamak mecburiyetindeyiz. Sevgili gençler, sizin başarınıza ihtiyacımız var. Sizin dünya ile yarışmanıza ihtiyacımız var. Hakkari'nin artık sonlarda olması değil ya da belli illerle yarışması değil, Hakkari'nin dünya şehirleriyle yarışmasını bekliyoruz. Bunlar size uzak gibi görünebilir ama ben Hakkari'nin Tokyo ile Paris ile yarışmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "EĞİTİM KONUSUNDA İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise yeni tesislerin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kentte en önemli meselelerinin eğitim olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir taraftan derslik, okul binası gibi fiziki eksiliklerimizi giderirken diğer taraftan 'Bir Kitap Bir İnsan', 'Her Çocuk Bir Etkinlik', 'Her Ev Bir Okul', 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' gibi bir çok projeyle de eğitimin kalitesini artırmak, kitaba, kaleme, eğitime karşı Hakkari'de topyekün bir farkındalık yaratmak için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kent merkezi ve ilçelerde yapımı tamamlanan 35 eğitim tesisin açılışı video konferansla gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.